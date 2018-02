Nos EUA, brasileiro pega perpétua por cinco estupros

Ele já havia sido declarado culpado no dia 6 de fevereiro. Quatro das vítimas são prostitutas. Segundo a promotora Erin Kingsbury, Andrade dizia ser policial para pegar as mulheres e as levar para lugares remotos. Ele então sacava uma arma e as obrigava a ter relações sexuais.

A advogada do brasileiro, Colleen Murray, disse aos jurados durante o julgamento que a polícia de Oakland tinha vários casos de estupro não resolvidos e queria atribuí-los a Andrade.