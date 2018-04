Nos EUA, artista coleciona segredos de desconhecidos O designer Daniel Motta chegou a pensar em um projeto que instigasse as pessoas a revelar segredos. Mudou os planos por saber da existência do PostSecret - envie segredos, em inglês. Do americano Frank Warren, esse projeto começou em 2004, quando ele deixou cartões-postais com seu endereço em locais públicos, convidando desconhecidos a contar um segredo. O artista passou a publicar os cartões no site www.postsecret.blogspot.com. Hoje, já reúne 300 mil. / A.B.