Nos escombros, até uma viatura da PM Uma viatura da 2ª Companhia do 39º Batalhão da PM do Interior está entre os veículos envolvidos no engavetamento. Ficaram feridos dois soldados que patrulhavam a região, fronteira da zona de atuação do Comando de Policiamento do Interior 6 (CPI 6), com sede em Santos.