Nos enterros, famílias revoltadas reclamam da ação do governo Amparados por amigos e familiares, os pais do bancário Matheus Maia Macedo de Andrade, de 19 anos, pareciam ainda não acreditar na morte do rapaz quando seu corpo era enterrado, no início da tarde de ontem, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste. "Você é forte. Sai daí, meu filho. Isso é só madeira", dizia, desesperado, o pai de Matheus, o segurança desempregado Carlos Henrique Macedo de Andrade. A mãe, Selma Maria Andrade, seguia o cortejo alguns metros atrás e só conseguia caminhar com ajuda dos parentes. "Ele é vítima da incompetência do nosso governo, que não fiscaliza nada e só quer saber de ganhar dinheiro", protestou Carlos Henrique, novamente, após o sepultamento. "O Rio antigo está caindo aos pedaços e os governantes só querem saber de Copa do Mundo."