Nos dias 20 e 21, esportes invadem a capital paulista

Entre as novidades desta edição estão o simulador de asa-delta, no Vale do Anhangabaú, no centro, a arena digital para os games e uma pista de patinação no gelo, ambas no Memorial da América Latina, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista.

Às 12 horas do domingo (21), uma miniexpedição de caiaques e remos fará um trajeto de 25 km no Rio Tietê. A expedição vai ter alunos do Clube Escola e atletas do Corinthians e será parte das comemorações do centenário do clube. A expectativa é de que, neste ano, cerca de 3,5 milhões de pessoas participem da Virada. No total, R$ 5 milhões serão gastos no evento.