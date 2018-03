Nos CEUs, bike de bambu

Com o objetivo de alcançar 4,6 mil adolescentes com idade entre 12 e 14 anos, o programa atende mil estudantes que vão todos os dias, em comboio e acompanhados por monitores, para as aulas nas unidades escolares.

As bicicletas usadas pelos estudantes são sustentáveis e feitas de bambu. Elas são produzidas pelos alunos em uma 'fábrica" instalada no CEU Jardim Paulistano, na Freguesia do Ó, zona norte da cidade, e têm design do carioca Flávio Deslandes.

O programa está orçado em R$ 3,1 milhões, incluindo a montagem das bikes. A manutenção deverá custar

R$ 1,4 milhão por ano.