Nos bentôs orientais, organização é palavra-chave

"Acho que a diferença entre marmita e bentô é filosófica. A palavra marmita me lembra excesso de comida e desorganização. No bentô, temos um cuidado com a proporção de grupos alimentares, quantidade ideal de comida, calorias e aparência."

Camilla considera a aparência da comida importante, especialmente no ambiente de trabalho. "Você acaba reparando no aspecto da comida alheia", diz. Ela também se preocupa em escolher comidas que não tenham cheiros muito fortes.