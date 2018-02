Nos anúncios, erva era indicada para asma A maconha já foi usada e vendida legalmente no Brasil entre o fim do século 19 e o início do 20. Não havia restrição à droga - só em 1938 a substância foi considerada entorpecente - e seu uso medicinal era corriqueiro. Vários anúncios e testemunhos foram publicados no Estado. A maioria exaltava os benefícios da droga em tratamentos de saúde.