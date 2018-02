Norte do País vive o ''boom'' da construção vertical

Com o início da construção da hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira (RO), edifícios em série começaram a ser erguidos em Porto Velho, mudando a paisagem da cidade. Na esteira do entusiasmo, o preço dos imóveis e o valor dos aluguéis dispararam.

"É uma bolha. A cidade não tem condição de absorver todos esses imóveis", reconhece o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) de Rondônia, Manoel Francisco das Chagas Neto.

Atualmente, cerca de 150 empreendimentos estão em construção ou em fase de lançamento. Segundo Chagas Neto, há algo em torno de 8 mil unidades em oferta numa cidade de 428 mil habitantes, conforme dados do Censo feito pelo IBGE.

A febre da construção de prédios começou em 2007, quando o governo federal sinalizou que a as hidrelétricas de Santo Antônio, praticamente dentro de Porto Velho, e Jirau - a cerca de 100 quilômetros da capital - sairiam do papel. Com a expectativa de um aumento significativo no número de residentes e na circulação de dinheiro no município, as construtoras resolveram investir em edifícios.

"Existe um crescimento exagerado", afirma Ailton Arthur, proprietário da Social Imóveis, uma das maiores imobiliárias de Porto Velho. Proprietários de casas avaliadas em R$ 150 mil até dois anos atrás estão agora colocando os imóveis à venda por até R$ 250 mil, uma valorização de quase 70%. "Na locação tivemos reajustes de até 100% no valor do aluguel", afirma o empresário, um capixaba que trabalha no setor imobiliário porto-velhense há quase três décadas.

O problema verificado agora é que grande parte das pessoas que chegaram à cidade por conta das hidrelétricas não tem uma renda suficiente para pagar por imóveis com um custo de até R$ 4.500 por metro quadrado.

Outras cidades em verticalização também estão aprendendo a lidar com novas dificuldades - congestionamentos e insegurança começaram a preocupar localidades que nem sabiam o que era isso. Um exemplo é Nova Serrana, em Minas, que viu seu número de apartamentos aumentar 300% em dez anos. Funcionário da indústria calçadista, Celso Fernandes da Silva, de 33 anos, mudou-se há alguns anos para um apartamento em um prédio todo ocupado por sua família. "Antes, quase todo mundo morava em casa. Agora, o problema da violência cresceu demais. Estão invadindo casa a toda hora."

Sem transporte. Em Rio Branco, no Acre, chama a atenção o descaso com o transporte público. Seis torres já foram construídas na região do entorno do maior shopping da cidade e pelo menos 15 prédios e outras unidades habitacionais residenciais serão lançadas ali até 2012. Até agora, porém, apenas uma linha de ônibus atende a região.

Mesmo cidades com planejamento rígido como Palmas, no Tocantins, sofrem com a dificuldade de combinar verticalização com investimento em infraestrutura. O Plano Diretor proíbe a concentração de prédios e determina uma densidade máxima de 380 habitantes por hectare. A regra, porém, não foi suficiente para impedir que milhares de consumidores ficassem sem água no ano passado. / COLABORARAM CÉLIA BRETAS TAHAN, EDUARDO KATTAH, JÚLIO CASTRO, MARCELO PORTELA e NAYANNE SANTANA