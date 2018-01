Norma federal veta medida, para evitar uma 'venda casada'

A regra visa a evitar um possível conflito de interesse ou ainda uma venda casada de serviços, como manutenção seguida de inspeção ou vice-versa. Os critérios para a elaboração de um Plano de Controle de Poluição Veicular (PCPV) foram determinados nacionalmente em 2009, a partir de uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), posteriormente regulamentada pelo Ibama. Além de proibir a participação de oficinas mecânicas no processo, ela também estipula que a inspeção seja feita anualmente. Haddad estuda tornar o serviço obrigatório apenas para carros com mais de três anos de uso.