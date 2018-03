Nomes internacionais estão confirmados na Virada do interior

No total, 29 cidades do interior, do litoral norte e da Baixada Santista vão receber eventos. Um dos principais será o show do cantor francês Mano Chao, na Praça Mauá, no centro histórico de Santos, à meia-noite. No domingo, o cantor se apresenta às 17h em Araraquara.

Circuito. A Virada Cultural Paulista terá 700 atrações nas áreas de teatro, música, circo e cinema. Também estão confirmadas as apresentações de Cat Power, Sepultura e a brasileira Bebel Gilberto.

Conhecido compositor de trilhas sonoras famosas, como a criada para o filme francês O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, Yann Tiersen se apresenta em Piracicaba, onde faz show às 22h30 de sábado, e em São João da Boa Vista, às 16h30 de domingo.

O investimento no evento neste ano será de R$ 6,5 milhões. Outras cidades menores entraram no circuito de apresentações, como São Carlos, que terá entre os destaques Negra Li, Cordel do Fogo Encantado e Móveis Coloniais de Acaju.

Já Santa Bárbara d"Oeste poderá dançar ao som de Elba Ramalho, Ultraje a Rigor e Maria Alcina. /D.Z.