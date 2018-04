Nome negativado por erro

GUSTAVO DE CASTRO OLIVEIRA / SÃO PAULO

A NET informa que entrou em contato com o sr. Oliveira e o orientou sobre os procedimentos necessários para a baixa da cobrança. Diz que permanece à disposição e aguarda seu retorno.

O leitor comenta: Uma funcionária da NET telefonou e disse que a empresa iria retirar meu nome da Serasa e do SPC. Ela ainda solicitou a cópia do recibo de entrega do equipamento, para que pudesse localizar o funcionário responsável pelo serviço. Soube que o motivo da retirada do apontamento foi renegociação de débito. Mas quero que conste "inexistência de débito". Vou pedir a alteração e encaminhar a cópia do recibo de entrega que a empresa, por irresponsabilidade, não tem.

BRESSER, MOOCA E PARI

Faltam ônibus

Gostaria de manifestar minha indignação pelo fato de não existir transporte público adequado, ainda que fosse somente no período da noite, saindo da Estação do Metrô Bresser-Mooca no sentido bairro. O itinerário que sugiro é: Avenida Celso Garcia, Rua Joli, Rua Xavantes, Rua Mendes Junior até o bairro do Pari.

MARGARETH VELASCO PRADO / SÃO PAULO

A SPTrans informa que a ligação do Metrô Bresser-Mooca com o corredor Rangel Pestana-Celso Garcia é feita pelas Linhas 172U/10 (Cemitério Parque dos Pinheiros-Mooca) e 702C/10 (Jd. Bonfiglioli-Metrô Belém), que propiciam a ligação com a Rua Inácio de Araújo, sentido centro e com a Rua Bresser, sentido bairro.

A leitora lamenta: Essa única linha (702c/10) só trafega pela Av. Celso Garcia. Ela serve apenas aos moradores que vivem do lado da Mooca, não atende a região a que me referi.

CONTROLAR

Erro técnico na inspeção

O software de controle das máquinas que fazem a inspeção de poluentes nos veículos de São Paulo aparentemente está com problemas e a empresa continua a usá-lo. Em 1.º/2, às 7 horas, fiz a inspeção veicular em meu carro, que foi aprovado. Às 10 horas do mesmo dia, recebi telefonema da Controlar para retornar, pois houvera um erro. Voltei à unidade e o resultado foi o mesmo. O computador imprime o certificado como aprovado, mas indica que o nível de monóxido de carbônico (CO) emitido a 2.500 rpm está em 0,53 e que o limite é de 0,50. Pegaram de volta os dois certificados impressos, retiraram o selo de 2011 do carro, cancelaram do sistema os testes feitos e disseram para eu procurar um mecânico. Levei-o no mesmo dia e o nível de CO marcado foi 0,14, bem abaixo do exigido. Remarquei a inspeção para 3/2. Há algo de errado com essa empresa.

JOÃO LINO / SÃO PAULO

A Controlar esclarece que o problema ocorreu no primeiro dia de inspeção do exercício 2011 e foi detectado imediatamente. Diz que a medição realizada está correta e o que ocorreu foi uma impressão indevida do certificado de aprovação, por isso foi pedido para o leitor sr. Lino retornar ao centro após regular o carro com um mecânico de confiança. Responde que o veículo citado, ano 2003, teve um nível de CO acima do permitido, mas foi aprovado na inspeção feita em 3/2.

O leitor comenta: Se sabiam que o problema estava na impressão do certificado, por que me orientaram a levar o carro ao mecânico? Tive de ir 3 vezes na Controlar e levar o carro ao mecânico para conseguir um certificado que deveria receber no primeiro teste.

Esclarecimento: A Coordenadoria Regional de Saúde Leste esclarece que irá apurar o caso da sra. Maria Hélia Pimentel, publicado em 17/2 (problemas para agendar consulta, desde outubro, marcar e realizar exame, desmarcado no dia informado). Diz que a nova consulta foi agendada para 22/2, às 11 horas. no Ambulatório de Especialidades Dr. Tito Lopes da Silva, e que a munícipe está ciente.