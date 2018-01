Nome é colocado por erro

ROBERTO PELLEGRINO / SÃO PAULO

A AES Eletropaulo informa que, no dia 23/7, o nome do cliente foi excluído do cadastro da Serasa. A suspensão no fornecimento de energia foi realizada no dia 27/7. Explica que o serviço não havia sido realizado anteriormente porque o endereço cadastrado no sistema difere do local mencionado pelo sr. Pellegrino para a realização do corte. A concessionária esclarece que o cliente precisa atualizar o endereço cadastrado. Acrescenta que a unidade consumidora também possui um débito referente à fatura de maio. É necessário que o cliente compareça à loja mais próxima (endereço impresso na conta) para solicitar a isenção do débito e alterar o endereço cadastrado.

ERRO DE INTERPRETAÇÃO

Deixa aluno sem escola

Meu filho passou em 2.º lugar no Vestibulinho para o curso de Enfermagem na Escola Técnica Estadual (Etec) de Cachoeira Paulista. Mas não pôde fazer a matrícula porque cursou parte do Ensino Fundamental em uma escola particular como bolsista integral e se inscreveu na categoria de pontuação acrescida (acréscimo de pontos à nota final obtida em exame seletivo ao candidato que cursou integralmente o Ensino Fundamental em instituições públicas). Li o manual e, como o meu filho estudou uma parte do Ensino Fundamental em escola pública, acreditei que era o suficiente para ele ter direito à pontuação acrescida. No ano passado, o garoto cursou técnico em informática nessa mesma Etec, prestou o Vestibulinho na mesma categoria e não teve problemas porque apresentou a declaração de que fora bolsista. Mesmo sem os pontos da pontuação acrescida, ele seria classificado.

JOÃO CARLOS LOPES NUNES

/ SÃO PAULO

O Centro Paula Souza esclarece que o Manual do Vestibulinho das Etecs informa que "o candidato que utilizar o Sistema de Pontuação Acrescida, pelo item "escolaridade pública", caso não comprove ter cursado integralmente da 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em instituições públicas, será impedido de realizar a sua matrícula, conforme consta no artigo 6º do Decreto Estadual nº 49.602/05, não havendo possibilidade de reclassificação". Diz ainda que o manual informa que: "Não serão permitidas, em hipótese alguma, alterações ou inclusões na Ficha de Inscrição eletrônica, principalmente nos campos "Etec / Extensão de Etec", "curso e período" e Sistema de Pontuação Acrescida (afrodescendência e escolaridade pública), em qualquer etapa do presente Processo Seletivo Vestibulinho." Acrescenta que a publicação especifica o que são instituições de ensino definidas como públicas e que a gratuidade do ensino não indica, necessariamente, que a escola seja pública. Explica que, por exemplo, as fundações, cooperativas, Sistema S (Sesi, Senai, Sesc, Senac) etc., embora gratuitas, são consideradas particulares por causa de sua dependência administrativa com o setor privado.

ESTAÇÃO IMIGRANTES

Falta sinalização nas ruas

Moro no bairro de Chácara Klabin, a 400 metros da Estação Imigrantes do Metrô. Todos os dias aqueles que se dirigem à entrada da Rua Saioá arriscam suas vidas, porque não há faixa de pedestre nem tempo de espera no semáforo nas Ruas Vergueiro e Saioá - obrigatórias para chegar na entrada da Estação. Por causa do Metrô, há um intenso fluxo de pessoas e um expressivo fluxo de veículos nessas ruas, quase ininterrupto no horário comercial.

SÉRGIO SAYEG / SÃO PAULO

A CET não respondeu.

O leitor comenta: Sinto informar que a CET ainda não tomou nenhuma providência. Continuo agoniado vendo diariamente pedestres atravessarem afobadamente as referidas vias, pondo em risco suas vidas, e uma simples sinalização resolveria a questão.