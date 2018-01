Nome da Rua Bom Pastor vem de lenda paulistana

De repente, ele viu um raio de luz e a imagem de Jesus Cristo, que disse: "Sou um pastor de almas que tudo faz pelas crianças e, em nome do Pai, falarei ao coração dos homens para que construam neste chão um asilo para elas."

Alguns moradores resolveram então ajudar os meninos carentes do bairro e naquele ponto foi construído o Asilo do Bom Pastor, para atender órfãos. O mesmo nome foi dado à rua, uma das principais artérias do Ipiranga.