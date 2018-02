Noivo preso após morte em festa de casamento

Um noivo foi preso em flagrante na madrugada de ontem na própria festa de casamento. Luiz Fernando Cerqueira, de 29 anos, é acusado de atropelar Rosa Maria Leite Alves, de 56, no bairro Campestre, em Santo André, no ABC paulista.

Segundo a polícia, duas festas de casamento aconteciam simultaneamente no bufê Parmênion, na Avenida Dom Pedro II. O filho da vítima teria reclamado com funcionários do serviço de valet, que trabalhava para as duas festas, de que um objeto de seu carro havia sido roubado.

A polícia ainda não tem mais informações sobre o que teria causado o desentendimento que terminou em morte, mas sabe-se que o noivo preso começou a discutir com o jovem, provocando uma grande briga entre os convidados das duas festas de casamento.

Atropelamento. O noivo então teria entrado em seu carro e atropelado a mulher, que morreu no local.

Segundo testemunhas, após atropelar Rosa Maria, Cerqueira teria descido do carro e ainda chutado o corpo.

Ele deixou o local, mas foi preso em flagrante pouco tempo depois em sua residência.

O noivo foi levado para o 2.º Distrito Policial de Santo André e indiciado por homicídio qualificado.

Ele prestou depoimento com outras sete testemunhas do crime - incluindo familiares da vítima e funcionários do valet.