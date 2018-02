Noivo furta carro e perde casamento No dia do casamento, o ajudante de cozinha Everton Rodrigues de Lima, de 19 anos, entrou sem ser percebido no 56.º DP (Vila Alpina), zona leste de São Paulo, na madrugada de ontem, pegou no balcão da delegacia a chave de um veículo, usou o alarme para localizar o automóvel e furtou o Escort de um escrivão. Meia hora depois, foi preso ao bater o carro. O casamento dele, que seria ontem, terá de ser remarcado.