Noivo fujão volta e remarca casamento Após o cancelamento do casamento ganhar repercussão pela fuga do noivo, com o caso terminando na polícia, Sueli de Lourdes Andrade Casarotti, de 49 anos, e o pedreiro Antônio Mondim, de 47, garantem: o enlace sai no sábado, às 10h30, no cartório da Vila Tibério, em Ribeirão Preto. A união estava marcada para o dia 17, mas o casal se desentendeu na véspera e Mondim foi pescar, levando pertences, R$ 19 mil, um carro e uma moto.