Noiva sem bolo ganha indenização de R$ 6 mil A noiva Roberta Cristina Machado, que ficou sem bolo, doces e salgados em seu casamento, conseguiu na Justiça indenização de R$ 6 mil por danos morais da cerimonialista do evento, Edna Resende, que não entregou o pedido. Os seguranças e as recepcionistas também não apareceram, além de outros itens que comporiam a festa para 300 convidados. O bolo de casamento teve de ser substituído por outro, de isopor. A decisão é do desembargador Marcelo Lima Buhatem, da 4.ª Câmara Cível do TJ do Rio.