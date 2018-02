Noite violenta tem 10 baleados. Seis morreram Ontem foi mais uma noite violenta na Grande São Paulo: após o assassinato do PM Gilmar dos Santos, de 42 anos, às 21h, em um bar de Sapopemba, na zona leste da capital, pelo menos outras 9 pessoas foram baleadas na Grande São Paulo - 5 morreram. "Os bandidos estão caçando os policiais, que não têm como reagir, que estão de mãos atadas", afirmou o funcionário público José Gabriel dos Santos, de 53 anos, irmão do PM. "Eles estão matando policiais na covardia. E todas as características apontam para essa facção criminosa (PCC), que o governo insiste em dizer que não existe."