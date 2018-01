Noite violenta deixa 3 mortos e 2 ônibus queimados em Artur Nogueira

SOROCABA - Três pessoas mortas e uma ferida, dois ônibus e um carro queimados, uma viatura oficial depredada e pelo menos sete pessoas detidas foi o saldo de uma sequência de atos de violência, na noite desta quinta-feira, 24, em Artur Nogueira, no interior de São Paulo. O vandalismo e os ataques começaram depois que dois adolescentes em uma moto furaram um bloqueio da Guarda Municipal e bateram em um poste, no Parque dos Trabalhadores. Um deles morreu na hora, o outro, após ser atendido no hospital da cidade. A motocicleta era furtada.

A GM informou que os suspeitos fugiram à abordagem da viatura, mas não chegou a haver perseguição. Câmeras instaladas na região mostram a chegada da viatura logo após o acidente. Moradores se revoltaram e atearam fogo em dois ônibus, na Avenida 15 de Novembro. Os passageiros foram obrigados a desembarcar. Um grupo pôs fogo numa barricada de pneus montada na rua.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros que se deslocou de Paulínia para apagar os incêndios foi depredada. Um posto de saúde também sofreu vandalismo.

Dois homens e cinco adolescentes foram detidos e levados à Delegacia da Polícia Civil, mas foram ouvidos e liberados. Com os rapazes foram apreendidas garrafas com combustível. Horas depois, no Jardim Scaliotto, os ocupantes de um carro preto fizeram vários disparos contra moradores que estavam nas ruas e um casal foi atingido. Uma adolescente de 17 anos morreu e o rapaz, de 20 anos, ficou ferido. Ele foi levado ao Hospital Bom Samaritano e transferido para o Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em Campinas. O estado de saúde não foi informado.

A Polícia Civil relaciona os crimes com os ataques. De acordo com o delegado Fernando Fincatti, muitas pessoas envolvidas nos tumultos estavam no local em que houve os tiros. As mortes e os ataques estão sendo investigados.

Ainda segundo o delegado, os adolescentes que morreram ao bater no poste tinham passagens por tráfico e a moto estava com o chassis adulterado e usava placa de outra motocicleta.