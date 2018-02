Noite tem saldo de sete mortos e 14 feridos na Grande São Paulo

SÃO PAULO - Depois de duas noites seguidas de uma queda brusca no número de homicídios na Região Metropolitana de São Paulo, a capital paulista e os demais municípios tiveram juntos um saldo de ao menos sete pessoas mortas e 14 feridas a tiros em um intervalo de sete horas e meia, entre as 21 horas de quarta-feira, 14, e as 4h30 desta quinta-feira, 15. Entre os baleados, há dois policiais militares e um policial civil, dois deles vítimas de ataque e um ferido ao reagir a um assalto. Os casos foram registrados praticamente no mesmo horário, por volta das 23 horas.

A tentativa de roubo ocorreu em uma esfiharia na Rua Etelvina, na Penha, zona leste de São Paulo. O soldado Marcelo Gregório, de 26 anos, estava no local à paisana, aguardando um pedido, quando dois ou três homens anunciaram o assalto. Lotado na 3ª Companhia do 51º Batalhão, o soldado reagiu e foi baleado nas costas.

A vítima foi levada para o pronto-socorro do Tatuapé, mas a bala, que está alojada próximo à coluna, não foi retirada. Gregório corre o risco de ficar paraplégico, segundo a polícia. Outro cliente da lanchonete também foi baleado em um dos braços e foi atendido no pronto-socorro de Ermelino Matarazzo. Os criminosos fugiram e nenhum suspeito havia sido encontrado preso pela polícia até a publicação desta reportagem.

Já na região do bairro da Pedreira, na zona sul, a vítima foi um investigador do Departamento de Homicídios do município de Diadema, cidade da Grande São Paulo. Tarcísio Marcelino de Souza, de 45 anos, foi atacado no bairro Eldorado, quando seguia pela Avenida Alda em seu veículo, um Chery prata. Dois homens surgiram de moto e passaram a atirar contra o policial civil, que reagiu. No tiroteio, Souza foi ferido, mas teria conseguido atingir um dos criminosos antes que eles fugissem.

Baleado no peito e em uma das mãos, o investigador foi levado para o pronto-socorro Serraria, em Diadema, onde permanece internado, mas fora de perigo. Pouco depois, um desconhecido, ferido a tiros, procurou socorro no Hospital do Jabaquara, onde acabou morrendo. Ainda não se sabe se é o mesmo que atacou o policial civil, uma vez que os suspeitos usavam capacetes, o que dificulta o reconhecimento.

Também na zona sul, por volta das 3 horas da madrugada, um soldado, da 3ª Companhia do 22º Batalhão, chamado Henrique, foi vítima de um ataque. Ele estava à paisana e seguia em seu veículo pela Avenida Cupecê, na Cidade Ademar. Na altura da Rua Antônio Gil, o soldado foi abordado por dois criminosos.

Os bandidos, que ocupavam uma Parati branca, passaram a atirar contra ele, que foi atingido no peito e no ombro. A vítima foi encaminhada para o Hospital Geral da Pedreira, onde passou por cirurgia, e segundo a polícia, não corre risco de morte. Já os autores do atentado foram presos por uma equipe da PM na Avenida Yervant Kissajikian, mesma região. Com eles foi encontrada a suposta arma utilizada no crime. Eles foram encaminhados ao 98º Distrito Policial, do Jardim Míriam, e autuados em flagrante.

Além das ocorrências envolvendo os policiais feridos, outras 16 pessoas foram baleadas entre a noite de ontem e esta madrugada. Dessas, sete morreram. Os crimes ocorreram nos municípios de Itapevi, Pirapora do Bom Jesus e São Bernardo do Campo, e nos bairro do Grajaú e Pedreira, na zona sul da capital.

Pirapora do Bom Jesus. Cinco pessoas foram baleadas por volta das 21 horas de quarta-feira em dois locais da cidade. Duas das vítimas morreram. Os ataques ocorreram nas ruas Quinze e Alcides Rodrigues Pontes, no Parque Paiol. Segundo a Polícia Militar, os tiros foram disparados por ocupantes de um carro preto. Ainda não se sabe se os ataques foram praticados pelos mesmos atiradores.

As vítimas foram levadas para o pronto-socorro municipal, mas duas delas não resistiram e acabaram morrendo. As demais foram atendidas no mesmo local e depois transferidas para pronto-socorro central de Itapevi. Segundo a polícia, algumas das vítimas já tinham antecedentes criminais. O caso foi registrado na Delegacia de Santana de Parnaíba.

Itapevi. Quatro pessoas foram baleadas entre o final da noite de ontem e o início desta madrugada em locais diferentes na cidade de Itapevi, na Grande São Paulo. Duas delas morreram. A Polícia Militar não descarta a possibilidade dos crimes terem sido praticados pelos mesmos atiradores. Por volta das 23h30, dois homens foram feridos a tiros no Parque Suburbano, periferia da cidade.

As vítimas foram socorridas por testemunhas e, em estado grave, levadas para o Hospital Geral de Itapevi. Um dos feridos foi atingido por cinco disparos e o outro, por três. Cerca de 40 minutos depois, dois homens foram assassinados na Rua André Manuel Laronga, no interior da Favela do Areião. A PM foi acionada por moradores que ouviram vários disparos de arma de fogo e quando chegou ao local encontrou duas pessoas baleadas, caídas em via pública, já mortas. Os dois casos foram registrados na Delegacia Central de Itapevi.

São Bernardo do Campo. Uma pessoa foi morta a tiros, por volta da 1 hora da madrugada desta quinta-feira, na Estrada Particular Riuichi Matsumoto, no Bairro Cooperativa, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A PM recebeu uma denúncia anônima e, quando chegou no local, encontrou um desconhecido caído na rua e morto. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial da cidade.

Grajaú. Três pessoas foram baleadas, por volta das 2h30 da madrugada na Rua Constelação da Virgem, no Jardim Ramalla, região do Grajaú, na zona sul da capital. A Polícia Militar foi acionada por moradores que ouviram vários disparos de armas de fogo.

Quando chegaram ao local, os policiais encontraram três homens feridos e caídos na rua. Dois deles já estavam mortos. A terceira vítima foi socorrida pelos policiais e levada para o Hospital Geral do Grajaú. Não foi informado o estado de saúde do paciente. O caso seria registrado no 85º Distrito Policial, do Jardim Mirna.

Pedreira. Três pessoas foram atacadas a tiros por volta das 04h30 na Rua Zike Tuma, próximo à Avenida Nossa Senhora do Sabará, no bairro de Pedreira, zona sul de São Paulo. Os atiradores, segundo a polícia, estavam em uma moto.

Os feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Geral de Pedreira. Não foi informado o estado de saúde das vítimas, que permaneciam internadas até a publicação desta reportagem. O caso foi registrado no 98º Distrito Policial, do Jardim Miriam.