Noite de terça sem água em bairros da zona leste de SP

Serviços de lavagem do reservatório do bairro de São Miguel Paulista, na zona leste de SP, e a instalação de uma válvula redutora de pressão, vão afetar, nesta terça-feira, 21, o abastecimento de água para cerca de 140 mil moradores da região. A interrupção começa às 18 horas e deve se estender até as 4 horas de quarta-feira, 22. Mas a normalização total dos serviços está prevista para até as 12 horas de quarta-feira.

Serão afetados os seguintes bairros: chácaras Figueira Grande e Três Meninas, cidades Nitro Química e Nova São Miguel, jardins Helena, Maia, Miragaia, Noêmia, Santo Elias, São Martinho, São Vicente, Parque Paulistano, vilas Americana, Curuçá, Dr. Eiras, Helena, Mara, Nitro Operária, Piracicaba, Rosária, Barbosa, Clara e parte do bairro dos Pimentas, este último em Guarulhos.