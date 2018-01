No Twitter, Serra culpa excesso de chuvas pelos estragos em SP

O governador de São Paulo José Serra (PSDB) usou sua página no Twitter para comentar o caos que São Paulo viveu com as chuvas de terça-feira, 8. Assim como o prefeito Gilberto Kassab (DEM), ele culpou o tempo pelos estragos e defendeu os investimentos antienchentes do Estado.

"Foi a chuva mais intensa em um dia na Capital, desde março de 2006", escreveu o governador. "Nos oito primeiros dias de dezembro, choveu 143,1 mm, o que equivale a dois terços do previsto para todo o mês". Serra também destacou o fato do transbordamento do Rio Tietê na terça-feira ter sido o segundo desde a conclusão das obras de aprofundamento da calha, em 2006. O transbordamento anterior aconteceu em 8 de setembro deste ano.

Na terça-feira, o Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee), órgão vinculado à Secretaria de Saneamento e Energia do Estado, disse que os alagamentos das Marginais do Tietê e dos Pinheiros foram reflexos de problemas de manutenção em bombas hidráulicas. Sete pessoas morreram em deslizamentos de terra ao longo da Capital e Grande São Paulo.