No Twitter, dicas para escapar de regiões inundadas O Twitter da Lei Seca, conhecido por "dedurar" onde estão policiais militares com bafômetros, foi um aliado dos motoristas que enfrentaram os alagamentos. De acordo com um dos administradores da rede social, que prefere não se identificar, 16 mil seguidores mandaram dicas de trânsito e também conseguiram escapar de alagamentos após ler o Twitter na segunda-feira.