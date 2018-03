No trânsito, 25% das mortes envolvem motos Das 42,8 mil mortes por acidentes de trânsito em 2010 no País, quase 11 mil foram com motos, segundo Marta Maria Alves da Silva, coordenadora da Área Técnica de Vigilância e Prevenção de Violências e Acidentes do Ministério da Saúde. Em audiência no Senado, ela disse que o número deve crescer. Em 2011, 153,5 mil foram internados por causa de acidentes de trânsito, a metade em casos envolvendo motos.