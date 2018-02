No Sul, neve e aula suspensa; em SP, vendaval

O Sul do País e o Estado de São Paulo estão sofrendo uma série de transtornos por causa do clima. Na capital paulista, rajadas de vento atingiram até 65 km/h na tarde de ontem, provocando queda de árvores. No sul do Estado, milhares de pessoas estão desabrigadas ou desalojadas por causa de enchentes. No Sul, caiu neve no Paraná e em Santa Catarina - onde aulas da rede estadual foram suspensas - e o Rio Grande do Sul está sob alerta.

A passagem de uma frente fria por São Paulo, associada a um ciclone extratropical no Sul do País, favoreceu as rajadas de vento na capital. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava três quedas de árvores até o início da noite. Vendavais também atingiram o Rio Grande do Sul, que teve casas destelhadas em três cidades.

Ainda no Sul, as baixas temperaturas fizeram nevar na manhã de ontem em Palmas, no centro-sul do Paraná, e em seis cidades catarinenses. Em alguns municípios, o fenômeno chegou a durar uma hora e meia - é a segunda vez que neva em Santa Catarina neste ano. Por causa do frio intenso, as aulas da rede estadual catarinense foram suspensas hoje e amanhã em São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici e Urupema, onde a mínima poderá chegar a -3ºC, com sensação térmica de até -20ºC. A polícia rodoviária cogitava fechar trechos de vias por causa do gelo.

Chuvas. No sul de São Paulo, mais de 4 mil pessoas estavam desabrigadas ou desalojadas até ontem pelas enchentes que atingem o Vale do Ribeira. A situação mais crítica era em Eldorado, onde o Ribeira de Iguape estava oito metros acima do nível. No Paraná, chuvas que caem há dois dias já afetaram 138.317 pessoas em 27 municípios. O Rio Grande do Sul ainda está sob alerta para alagamentos e deslizamentos de terra. / JÚLIO CASTRO e JULIO CESAR LIMA, ESPECIAL PARA O ESTADO, JOSÉ MARIA TOMAZELA, ELDER OGLIARI e MARCELA BOURROUL GONSALVES