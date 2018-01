No sentido centro, Radial tem piores trechos de lentidão

Os motoristas que se dirigiam para o centro da capital paulista pela Radial Leste, por volta das 8 horas desta quinta-feira, 12, encontravam vários pontos de paradas ao longo da via, que juntos somavam mais de 10 quilômetros de extensão. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), não havia registro de acidentes e o congestionamento era reflexo do excesso de veículos. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET A cidade registrava, às 7h54, 69 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas, a maioria localizada na zona leste de São Paulo, que acumulava 24 quilômetros de lentidão. Acidentes Três pessoas ficaram feridas na manhã desta quinta, em três acidentes ocorridos na zona sul da cidade. Na Avenida Giovani Gronchi, uma moto bateu em um veículo. O mesmo aconteceu no Viaduto Aliomar Baleeiro. Na Avenida do Cursino, um carro colidiu com um caminhão. O tráfego estava lento por aproximação nesses locais. Piores trechos congestionados - Radial Leste, sentido Centro, entre Viaduto Pires do Rio e Rua Bernardino Brito F de Carvalho, com 6.600 metros; pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, com 4.700 metros; - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco, com 5.600 metros; - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco Zona Oeste - Avenida Rebouças: sentido Centro, entre Avenida Brasil e Túnel Maria Carolina - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva - Corredor norte-sul: sentido Santana, entre Rua Borges Lagoa e Viaduto João Julião da Costa Aguiar Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, entre Viaduto Pires do Rio e Rua Bernardino Brito F de Carvalho, com 6.600 metros; pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Avenida Julio Colaço Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, pista local entre Ruas Trinta e Um de Março e Jaguara - Avenida Paulista: sentido Consolação, entre Alameda Haddock Lobo e Rua Otavio Mendes