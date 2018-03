No segundo dia, impacto da nova marginal no trânsito de SP é menor

SÃO PAULO- O índice de lentidão da marginal do Tietê caiu 27% no segundo dia útil após a liberação da terceira pista, segundo nota divulgada nesta terça-feira, 30, pela Secretaria Municipal de Transportes (SMT).

Na segunda, a Prefeitura havia divulgado uma queda de 63% no congestionamento da marginal com a inauguração das novas faixas em comparação com a segunda-feira da semana passada. Na cidade, segundo a SMT, o índice caiu 23%.

A redução estimada pela secretaria foi calculada com base nos congestionamentos registrados na terça-feira da semana passada, quando o índice de lentidão chegou a 15 km. Hoje, foram 11 km, em média, no horário de pico, das 7h às 19h.

De acordo com a secretaria, um caminhão incendiado pela manhã prejudicou o trânsito, mas à tarde, a via chegou a ficar mais de duas horas com fluidez total. "Percebem-se claramente as complicações da manhã e o trânsito fluindo bem após as 12h, chegando praticamente a zerar a lentidão no meio da tarde, ao longo de duas horas", destacou a nota.