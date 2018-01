No Rio, vidraceiros criam soluções para driblar fiscalização

Nos apartamentos da orla da Barra da Tijuca, bairro de classe média alta da zona oeste do Rio, os paredões de vidro tomam, cada vez mais, o lugar das varandas espaçosas. Apesar de ser proibido pela legislação, o envidraçamento total é visto pelos moradores como uma solução para os efeitos inconvenientes do vento e da maresia, além de uma forma de criar nas residências um cômodo com vista para o mar.

A colocação de vidros em varandas da região se popularizou na segunda metade dos anos 90, sem uma fiscalização significativa por parte da prefeitura, e se sofisticou nos últimos dez anos para driblar a legislação. As empresas que fazem esse tipo de serviço passaram a instalar janelas de vidro sem molduras de alumínio e com trilhos - o que as torna mais discretas e permite que sejam recolhidas caso haja notificações de irregularidades.

"Depois que descobriram esse novo sistema de envidraçamento, todo mundo passou a fazer isso. Se alguém chega para fiscalizar, o morador pode abrir todo o vidro e esconder a intervenção", conta o arquiteto Roberto Garcia Roza. "Os condomínios são responsáveis por aprovar essas mudanças, mas costumam fazer vista grossa para isso porque, se entrarem com uma ação contra o morador, vão demorar anos para resolver o problema."

Anistia. Em 2009, a prefeitura abriu um período de anistia para que os donos dos apartamentos pudessem regularizar envidraçamentos e ampliações irregulares - os populares "puxadinhos". Fiscais rodaram a cidade e notificaram os moradores, exigindo o pagamento de uma taxa e provocando o aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imóvel, uma vez que havia aumento da área edificada.

O prazo para regularização acabou em janeiro, mas o processo permaneceu aberto para partes dos bairros do Recreio dos Bandeirantes e da Barra da Tijuca, incluindo a orla. Os imóveis da região, que passou por uma explosão imobiliária nas últimas décadas e concentra a maior parte dos apartamentos com varandas amplas no Rio, ganharam ainda a possibilidade de envidraçar legalmente até 1,5 metro das fachadas, sem encargos.

Alternativa. A medida ainda pode beneficiar indiretamente os apartamentos que optaram pela instalação de janelas com trilhos, uma vez que podem ser recolhidos para espaços dentro desse limite legal.