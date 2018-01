No Rio, tubulação se rompe e esgoto inunda sebo e livraria Jorrou esgoto do teto por 13 horas anteontem dentro do sebo Berinjela e de uma das mais tradicionais livrarias do Rio, a Leonardo da Vinci, que funciona desde a década de 1950 no subsolo do Edifício Marquês do Herval, na Avenida Rio Branco, centro da cidade. "Foi uma coisa dantesca. Não é ficção. Era uma cachoeira", disse ontem Milena Duchiade, gerente da livraria. O estrago foi bem maior no sebo vizinho, com acervo de 28 mil livros, mas o prejuízo nos dois casos ainda não foi calculado.