No Rio, sargento morre em treinamento militar O Exército confirmou ontem que a terceiro-sargento técnico temporário Daiana Pereira Fernandes, de 25 anos, aluna do Estágio Básico de Sargento Temporário (EBST), morreu na segunda-feira, depois de passar mal em treinamento no Campo de Instrução do Girante, zona oeste do Rio. Daiana foi socorrida no primeiro exercício: pista de progressão diurna de 300 metros. Procedimento administrativo apura as circunstâncias. Segundo um militar, não fora constatado na seleção que Daiana sofria de cardiomiopatia. Ela teve parada cardíaca, insuficiência renal e passou uma semana em coma.