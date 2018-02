No Rio, pneu estoura e polícia executa jovem O sargento da Polícia Militar do Rio Marcio Perez de Oliveira, de 36 anos, foi preso em flagrante na madrugada de ontem, após confessar ser o autor do disparo de fuzil que matou Rafael Fernandes da Silva, de 17 anos, no domingo, em Cordovil, zona norte da cidade. Rafael morreu no local, após o carro que dirigia ter sido atingido por quatro tiros. O veículo foi cercado por duas viaturas da PM, após o pneu ter estourado em um buraco.