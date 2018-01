No Rio, objetivo das câmeras será coibir corrupção policial Com o objetivo de reprimir desvios de conduta e corrupção policial, foi aprovada no Rio, em dezembro, uma lei que determina a instalação de câmeras e gravadores de áudio nos carros da PM. O texto chegou a ser vetado pelo governador Sérgio Cabral, que o considerou preconceituoso e inconstitucional, mas acabou promulgado pela Assembleia Legislativa.