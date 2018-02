No Rio, nenhum parque itinerante é legalizado Não há no Rio parque de diversões itinerante autorizado pela prefeitura. Mas a falta de alvará não impede a existência deles. A Secretaria de Ordem Pública admite não saber quantos são. O Glória Center, onde acidente no domingo matou dois jovens, era clandestino. Ele tinha autorização dos bombeiros, mas outros documentos são necessários para o alvará, como avaliação da segurança dos brinquedos.