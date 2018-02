No Rio, medida para adultos não tem data para sair Desde 31 de março de 2011, a prefeitura do Rio promove operações para acolher usuários de crack. Com base em resolução municipal, menores de 18 anos são levados compulsoriamente a unidades de tratamento. Em outubro, o prefeito Eduardo Paes (PMDB) anunciou para "breve" que usuários adultos também seriam internados. Até agora, porém, a medida não foi adotada.