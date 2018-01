No Rio, já são 253 mortos e 10.837 desabrigados

No Ciep Túlio Rodrigues Perlingeiro, em São Gonçalo, 80 desabrigados serão transferidos hoje para a Escola Municipal Marcílio Dias, que teve as aulas suspensas para servir de abrigo. Uma criança desabrigada, de 3 anos, contraiu pneumonia e foi levada para um hospital. Na unidade de campanha do Exército, montada ao lado do Ciep, 60 pessoas foram atendidas ontem.

No fim da tarde, cerca de mil pessoas protestaram por moradias populares. Até o momento, os deslizamentos e inundações destruíram 419 casas e danificaram cerca de 7.290.

Vítimas. O número de mortos no Estado chegou a 253 (167 desses em Niterói, 66 na capital fluminense e 16 em São Gonçalo). Só no Morro do Bumba, em Niterói, são 47 os mortos. Cerca de cem homens da corporação trabalham diariamente no local, em busca de pessoas soterradas. Além do Morro do Bumba, ainda há registros de três desaparecidos na cidade do Rio.