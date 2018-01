No Rio, incêndio destrói parte de teatro em reforma

Um incêndio destruiu grande parte do Teatro Villa-Lobos, em Copacabana, zona sul do Rio, e causou prejuízos da ordem de R$ 2 milhões ao governo do Estado, que vinha reformando o prédio, da Secretaria de Cultura. As obras de modernização já havia fechado o teatro há nove meses.

O fogo começou por volta das 23 horas de terça-feira. O vigia e os moradores vizinhos ouviram três fortes explosões de transformadores instalados no quarto andar. Em seguida, acabou a luz e eles chegaram a sair de casa carregando seus pertences, tamanha a força do fogo.

Ainda existe risco de desabamento. A Defesa Civil avalia se a estrutura do teatro, onde já havia ocorrido um princípio de incêndio em abril (na sala de máquinas) foi abalada. O fogo, só controlado às 3h, se alastrou rapidamente por causa da grande quantidade de material inflamável. Os bombeiros trabalharam no rescaldo durante a manhã.

Palco destruído. A secretária estadual de Cultura, Adriana Rattes, que esteve lá, disse que as obras recomeçarão, mas agora não há mais prazo para a reabertura do teatro. O palco e a área do público, que estava sem as poltronas, foram destruídos. Os camarins se salvaram por causa da porta corta-fogo recém-instalada, disse a secretária.