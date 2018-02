No Rio, homem enterra a amante viva em praia Um homem foi preso no Norte Fluminense acusado de causar a morte da amante ao enterrá-la viva em um terreno na Praia de Grussaí, no município de São João da Barra. Segundo a Polícia Civil, Fernando Faria, de 42 anos, confessou o crime. Ele disse aos policiais que decidira matar a amante, Adriana Aguiar, de 33, por causa da insistência para que abandonasse a família. O corpo foi encontrado durante escavações. Submetido à perícia, foi encontrada areia nos pulmões, o que significa que Adriana foi sepultada viva.