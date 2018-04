No Rio, filas quilométricas no Corcovado Filas quilométricas irritaram turistas ontem no Corcovado, no 1.º dia de sol de 2012 no Rio. A lotação provocou engarrafamento nas ruas do Cosme Velho, na zona sul, perto do embarque para o Trem do Corcovado. O tema foi comentado em redes sociais. Algumas pessoas esperaram até 3h na fila. De manhã, outras desistiram ao saber que só haveria ingressos a partir de 19h30. No fim da tarde, mesmo com entradas esgotadas, filas de vans para o Cristo Redentor ainda eram enormes.