No Rio, desfile ganhou maior estrutura Atualmente, a prefeitura do Rio tem ampla estrutura para amenizar problemas causados pelos desfiles dos blocos pelas ruas da cidade. Para receber os 6 milhões de foliões (700 mil a mais do que em 2012, na estimativa da prefeitura) que vão acompanhar os 492 blocos em exibições por toda a cidade, são oferecidos 17.200 banheiros químicos.