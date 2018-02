No Rio, conselho da criança critica política municipal No Rio, a política de internação forçada vem recebendo cada vez mais críticas. Nesta semana, o Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente emitiu parecer contrário à medida. O grupo alega que a estrutura oferecida pela prefeitura é inadequada e a abordagem, ineficaz. "A criança só pode recuperar-se se tiver desejo de ser tratada", avaliou a conselheira Sabrina Bonfatti. "Além disso, é preciso trabalhar com a família."