No Rio, bandidos fazem blitze em estrada da Rocinha A presidente da Associação de Moradores e Amigos do Leblon, Evelyn Rosenzweig, afirma que traficantes da Rocinha, na zona sul do Rio, tomaram o controle do trecho da Estrada da Gávea que corta a favela e fazem blitz nos veículos dia e noite.