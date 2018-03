No Rio, Amy relaxa em Santa Teresa

Amy Winehouse só canta para os cariocas na segunda e terça-feira, mas preferiu curtir primeiro o Rio a partir direto para Florianópolis, o pouso inicial de sua aguardada turnê brasileira. No entanto, a cantora inglesa, que desembarcou ontem de manhã cedinho, com seus seguranças e músicos, não havia posto os pés na rua até as 19 horas.

Descansou o dia todo no Hotel Santa Teresa, no bairro de mesmo nome na zona central do Rio, que escolhera pela internet. Havia a expectativa de que a noite fosse mais agitada, com incursão à região boêmia da Lapa.

Provavelmente, a londrina se decepcionou com o tempo no Rio: o verão ainda não decolou e ela não encontrou o céu e o mar azuis que curtiu no Caribe há exatamente dois anos. A chuva fina não cessou e o sol só apareceu no fim da tarde. No hotel, causou boa impressão. Funcionários disseram que ela foi simpática e fez brincadeiras com eles.

Mesmo sendo um dos maiores nomes da música e igualmente famosa pelo uso de álcool e drogas, em seu primeiro dia no Rio, passou despercebida. "Nem parece que tem celebridade lá dentro. Está muito tranquilo", comentou uma assessora do hotel, que deverá abrigá-la durante toda a sua estada no Brasil (a princípio, ela pretende dormir só no Rio, mesmo com shows em Florianópolis, Recife e São Paulo).

Amy não quis os hotéis que tradicionalmente recebem estrelas: o glamouroso Copacabana Palace e o moderno Fasano, no início de Ipanema, ambos na zona sul. Mas não se livrou dos paparazzi. Eles já estavam à sua espera e, por volta de meio-dia, a flagraram com um segurança na enorme varanda de sua suíte, a 600 m de altura e com vista livre para a cidade e até para a Serra de Petrópolis e Teresópolis.

Vestindo calça jeans e regata preta, tinha um sorriso no rosto. Segundo funcionários, ela circulou um pouco pelo hotel, mas aproveitou para descansar da viagem internacional.

Luxo. A Suíte Loft onde está a cantora tem uma grande sala de estar, áreas para relaxamento e móveis assinados por importantes designers, como Sérgio Rodrigues. Até a banheira é peça única. Por isso tudo, chamou a atenção da revista inglesa Wallpaper, que ano passado concedeu-lhe o título de Melhor Suíte Panorâmica do Mundo.

O guitarrista britânico Jeff Beck se hospedou lá em sua última passagem pelo Rio. É provável que tenha dado a dica para Amy.

Até o fim da tarde, apenas um casal de fãs havia aparecido na porta do hotel - se ela estivesse nos hotéis da zona sul, possivelmente haveria muitos mais. A cantora Clara Brito, de 20 anos, e o técnico de informática Juan Rivero, de 30, são de Campos, no norte fluminense. Eles chegaram ao Rio para o Natal e vão ficar até o show de Amy.

Segurança. A segurança do hotel foi reforçada - um dos seguranças disse que foram contratados oito funcionários. A entrada principal, na Rua Almirante Alexandrino, uma das principais de Santa Teresa, foi fechada - apenas hóspedes eram autorizados a passar.

Para os camarins, Amy quer bebida e sucos. Ontem, o Hotel Santa Teresa não quis falar sobre suas atividades. Mas comenta-se que ela só fez uma exigência em seu quarto: a musa de Rehab quis uma academia de ginástica particular.

AGENDA DE SHOWS

Sábado, 8 de janeiro

Summer Soul Festival - Florianópolis. Stage Music Park, às 22 horas. Ingressos: de R$ 350 (pista) a R$ 600 (camarote).

Segunda, 10 de janeiro

Arena HSBC, Rio, 20h30. Ingressos: pista premier (R$ 700), pista comum (R$ 280), cadeira nível 1 (R$ 340) e nível 3 (R$ 180).

Terça, 11 de janeiro

Arena HSBC, Rio, 20h30. Ingressos disponíveis: pista premier (R$ 700), cadeira nível 1 (R$ 340) e nível 3 (R$ 180).

Quinta, 13 de janeiro

Summer Soul Festival - Recife, Pavilhão do Centro de Convenções, Olinda, 21 horas. Ingressos disponíveis: pista - meia (R$ 100) e front stage (R$ 300)

Sábado, 15 de janeiro

Summer Soul Festival - São Paulo. Arena Anhembi, 18 horas. Ingressos: de R$ 200 (pista) a R$ 500 (pista premium)

Para poucos

R$ 2,8 mil

é a diária da Suíte Loft, onde Amy Winehouse está hospedada

180 m²

é quanto mede a suíte escolhida pela cantora, que tem vista panorâmica e objetos de arte