No Recife, responsáveis por segurança de bancos também responderão por assaltos Os responsáveis pela segurança de agências bancárias do Recife - gerentes e gestores - serão responsabilizados criminalmente, a partir de agora, por eventuais ferimentos ou mortes durante assaltos. Com isso, os gestores poderão ser indiciados em inquéritos policiais como coautores de atos de violência, quando detectado que sua ocorrência se deveu à falta de segurança nas agências.