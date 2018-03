No Recife, improviso em mensagens deu o tom Na manifestação do Recife, a criatividade foi a marca. Com apenas convocação direta pela internet, não houve tempo para preparar o material para sair às ruas. Mesmo assim, a maioria dos participantes levava cartazes para expressar sua reivindicação. Para isso, usaram cartolina, papel ofício, papelão velho, faixas - ou seja, valia tudo que se podia encontrar em casa, na escola ou na lojinha de utensílios de escritório. O recado mais comum nas mensagens improvisadas era o "Oh, o Recife acordou".