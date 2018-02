No Recife, explosão de cilindros fere 7 na frente do zoológico Uma explosão de cilindros de gás deixou sete pessoas feridas na tarde de ontem na Praça de Dois Irmãos, na frente do zoológico do Recife, na zona oeste da cidade. Duas das vítimas, um homem de 42 anos e outro de 19, tiveram as pernas amputadas. Eles vendiam balões e usavam os dois cilindros para enchê-los.