No rádio: 'Estou aqui, estou aqui' Sob uma pilha de escombros, Rubens Feitosa, de 24 anos, usava o rádio para orientar os bombeiros que estavam à sua procura. Feitosa primeiro usou o aparelho para falar com um amigo. Depois, ficou conversando com os agentes por cerca de uma hora, até ser encontrado.