No que deu...

Prometida desde 2010 pelo prefeito Gilberto Kassab (PSD), a reforma e revitalização da Rua do Gasômetro, no Brás, região central de São Paulo, está praticamente concluída. As obras deveriam ter começado em setembro daquele ano, mas atrasos na licitação fizeram com que o contrato só fosse assinado em maio.

A reportagem esteve na rua ontem e viu que as obras estão praticamente concluídas. A Prefeitura está enterrando a fiação elétrica e reformando todas as calçadas da via, que é famosa por ser uma das principais áreas de comércio de rua da cidade e importante ligação entre a região do Brás e a Rua 25 de Março. Cerca de 11,3 mil metros quadrados de piso serão trocados até o fim das obras e a nova iluminação já está sendo instalada.

Além disso, está prevista a plantação de ipês ao longo da via, que tem mais de cem lojas dos setores de madeiras e ferragens - as árvores deverão ser plantadas após o término dos trabalhos na calçada.

A previsão é de que tudo esteja concluído até o fim do ano. Os lojistas também querem que esse prazo seja respeitado, pois ajudaria a trazer mais movimento para o comércio na época do Natal.

A reforma está sendo feita pela construtora CVS, ao preço de R$ 10,3 milhões. / DIEGO ZANCHETTA e RODRIGO BURGARELLI