No que deu...

Logo após ser criada, em março do ano passado, a Associação de Moradores e Empresários de Pinheiros (Amepi) já reivindicava mudanças na Rua dos Pinheiros, zona oeste de São Paulo. À época, os comerciantes queriam que a via fosse beneficiada pelas reformas de revitalização e acessibilidade feitas pela Prefeitura na Avenida Faria Lima.

Criaram um projeto de bulevar com melhorias como calçadas largas e padronizadas, baias para estacionamento, bancos na frente de lojas, fiação elétrica aterrada e 200 árvores.

A Prefeitura acatou parte das sugestões. Mas, até agora, apenas o trecho entre a Faria Lima e a Avenida Pedroso de Morais passa por obras - que serão concluídas até o fim do mês que vem. "Não foi possível fazer na rua toda de uma só vez. Mas trabalhamos com a previsão de que toda a via esteja pronta até setembro de 2013", afirma a tesoureira da associação, Ana Lúcia Bonninni.

Segundo a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, porém, somente no trecho em obra há garantia de ter a reforma entregue. Nos 350 metros, dos 1,7 km da via, foram feitas obras de reforma, requalificação e acessibilidade - com um investimento de R$ 640 mil. De acordo com a secretaria, não há previsão, por enquanto, para a reforma em toda a extensão da Rua dos Pinheiros.