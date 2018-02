No que deu...

Corredor de ônibus da Celso Garcia, prometido desde 2007

Projeto para ônibus agora virou metrô

A Avenida Celso Garcia é uma das principais vias que ligam a zona leste de São Paulo ao centro. Justamente por isso, o ex-secretário de Transportes da primeira gestão de Gilberto Kassab (DEM), Alexandre de Moraes, prometeu em 2007 construir um corredor de ônibus de 25 km na avenida, partindo do Parque Dom Pedro II, no centro, indo até São Miguel Paulista.

O corredor atenderia cerca de 30 mil passageiros por hora e ficaria pronto em 15 meses. Entretanto, o contingenciamento de verbas por causa da crise atrapalhou os investimentos e os planos mudaram. Ano passado, Kassab anunciou que a ideia do corredor havia sido trocada por um monotrilho - que seria mais barato e funcional, segundo o prefeito.

Entretanto, os planos mudaram mais uma vez. Em outubro, a assessoria da SPTrans havia afirmado que a gestão do projeto havia passado para o governo do Estado. Agora, Kassab voltou atrás, assumiu o projeto e já planeja construir uma nova linha de metrô no lugar do monotrilho.

O prefeito chegou a pedir à bancada paulista no Congresso Nacional a inclusão de uma emenda no orçamento federal para elaborar o projeto da nova linha. A aprovação da emenda e seu valor só serão conhecidos quando a lei for aprovada, em dezembro.